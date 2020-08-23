سهر الصايغ تكثف تصوير مشاهدها بـ"قوت القلوب"

تكثف الفنانة سهر الصايغ تصوير دورها في مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي، والمقرر عرضه الجزء الثاني يوم السبت 5 سبتمبر المقبل.

مسلسل "قوت القلوب" من نوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبوعميرة وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمي، ديانا هشام، هيدي رفعت، فراس سعيد، سامي مغاوري، أحمد حلوة.

وتواصل سهر الصايغ عروض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهو من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.