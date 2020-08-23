225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

قال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة وضعت خطة كبرى لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2021/2020، مشيرًا إلى تجهيز المعامل وتحديد الأماكن التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال 225 جهاز كمبيوتر.

وأضاف "البيومي"، في تصريح صحفي، أنه تم الاستعداد لتسجيل الرغبات للطلاب داخل 7 قاعات لمكتب التنسيق، بوحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية، والمركز الرئيسي، وكلية التربية، وكلية الصيدلة، إضافة إلى تحديث الأجهزة، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات.

وأشار إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات عبر معامل الجامعة المختلفة، كما وفرت الجامعة المطهرات، فضلًا عن إجراء التعقيم الدوري لجميع المكاتب أولًا بأول قبل وبعد وأثناء الاستخدام من قبل الطلاب.

وأكد استقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة للتسجيل، طبقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.