إجراء فحص كورونا لـ1200 مسافر للخارج بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق أجرى فحص الحمض النووي "PCR" لفيروس كورونا المستجد لـ1289 مواطنًا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن، وذلك في أقل من شهر.

وأشار إلى أن إجراء التحاليل تأتي بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول، والتي تطلب بإجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، موضحًا اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات.

وأوضح "مسعود" أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءً من الساعة التاسعة صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، على أن يقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة، وهي صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع سداد الرسوم المالية، على أن يتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.