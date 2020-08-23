المهرجان التجريبي يعلن العروض المنافسة بمسابقة "د. حسن عطية"

أنهت لجنة الاختيار الخاصة بمسابقة العروض المصرية الحية، والتي تحمل اسم "مسابقة د.حسن عطية" أعمالها، بعد مشاهدتها لـ 87 عرضًا مسرحيًا كانوا تقدموا بطلبات للمشاركة، في واحدة من منافسات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتكونت لجنة المشاهدة من الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، د. صبحي السيد، د. طارق مهران، المخرج شادي الدالي، والفنانة كريمة منصور، والتي استقرت على 13 عرضًا مسرحيًا، جرى اختيارها بطريقة النقاط، حيث منح كل عضو باللجنة، تقييمًا رقميًا لكل عرض، بشكل منفرد، وبناء على متوسط الدرجات جرى تصعيد العروض المختارة وجاءت العروض كالتالي:

"الوردة والتاج إخراج إبراهيم أشرف، الأبرياء إخراج حسام قشوه، الشاطيء إخراج ضياء الدين زكريا، نجونا بأعجوبة إخراج أسماء إمام، الوحوش الزجاجية إخراج يوسف الأسدي"، جميعهم من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.

وجرى اختيارعرضي "كعب عالي للمخرج محمد طايع، العمى للمخرج السعيد منسي"، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووقع اختيار اللجنة على عرض "كارمن" من إخراج ريم حجاب وإنتاج مركز الهناجر للفنون، وعرض "ريا وسكينة" إخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا، وعلى مستوى فرق البيت الفني للمسرح، أختير عرض "حريم النار" للمخرج محمد مكي لفرقة مسرح الطليعة.

ومن المسرح الجامعي تنافست فرقة كلية التجارة بجامعة عين شمس بعرض “المأوى” إخراج حسام سعيد، وينافس المسرح المستقل بعرضي "بلا مخرج" إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفي للفنون الأدائية، و"مفتاح الشهرة" إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة.

وتحمل المسابقة تحمل اسم الدكتور حسن عطية تكريما له، وجرى استحداثها عقب تخفيف الحظر الذي كانت الدولة فرضته بسبب تداعيات وباء كورونا، بهدف الاستفادة من قرار افتتاح المسارح للجمهور بنسبة حضور 25%، وبعد أن حالت ظروف الطيران حول العالم دون مشاركة فرق عربية أو عالمية في الدورة بشكل حي والاكتفاء بالتنافس ضمن مسابقتي “مسرح الحظر” والعروض المصورة” من خلال تقنيات الـ”أون لاين”.

ومن المنتظر أن تنطلق الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فعالياتها في 1 سبتمبر المقبل، وتستمر حتي يوم 11 من الشهر نفسه.