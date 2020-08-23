15 عاما من الانفجارات والاغتيالات في لبنان

شهد لبنان، اليوم، انفجارا في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة، وتسبب الانفجار في حالة من الخوف والهلع لدى اللبنانيين، حيث شوهد الدخان بكثافة.

وبعاصير هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان، كما شهدت البلاد حريقان شب أحدهما في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية المختلفة في خراج بلدات الدبابية، فريديس ومنجز في عكار، والحريق الآخر شب في مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية المختلفة في خراج بلدات جران وعبدللي وجربتا في قضاء البترون.

والبترون هي إحدى المدن اللبنانية من مدن قضاء البترون في محافظة الشمال.

وتأتي هذه الأحداث بعد مرور 19 يوما من الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري الذي تسبّب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، والذي نجم عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية، كم جاءت في الذكري الـ7 لتفجير مسجدي التقوى والسلام في لبنان والذي وقع في 23 أغسطس 2013، وأسفر التفجير عن مقتل 42 شخصا وإصابة المئات في طرابلس.

وكان تفجيران استهدفا مسجدي السلام والتقوى في طرابلس، في 23 أغسطس 2013، أسفرا عن مقتل عشرات المصلين وإصابة المئات، فيما أحيلت الجريمة إلى "المجلس العدلي".

والمجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان، لمحاكمة المتورطين بالجريمة.

وأصدر المجلس العدلي، قراراً اتهامياً في سبتمبر 2016، سمّى فيه ضابطين في المخابرات السورية، خططا وأشرفا على عملية التفجي، هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

ونرصد أهم التفجيرات التي شهدها لبنان، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية:

14 فبراير 2005:

اغتيال رفيق الحريري في انفجار استهدف موكبه في بيروت أسفر أيضا عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

2 يونيو 2005 :

اغتيال سمير قصير، الكاتب الصحفي في جريدة النهار اللبنانية إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة خارج منزله في حي الأشرفية.

21 يونيو 2005:

اغتيال جورج حاوي، الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني، إثر انفجار سيارته بينما كان يقودها في بيروت.

25 مايو 2006:

اغتيال قائد الجهاد الإسلامي محمود المجذوب في صيدا، جنوب لبنان، إثر تفجير قنبلة.

13 يونيو 2007:

مقتل 10 أشخاص بينهم النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل وليد عيدو في انفجار سيارة مفخخة غربي بيروت.

19 سبتمبر 2007:

مقتل النائب أنطوان غانم و4 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في بيروت.

12 ديسمبر 2007:

مقتل العميد الركن فرنسوا الحاج مدير عمليات الجيش إثر انفجار سيارته بجوار بلدية بعبدا بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

26 يناير 2008: مقتل النقيب في قوى الأمن الداخلي وسام عيد، المشارك في تحقيقات اغتيال الحريري، بعبوة ناسفة أسفرت أيضا عن مقتل حارسه و4 مدنيين في إحدى ضواحي بيروت.

13 أغسطس 2008:

انفجار قنبلة يستهدف حافلة في طرابلس ويسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 7 جنود لبنانيين.

10 سبتمبر 2008:

مقتل السياسي الدرزي صالح العريضي في انفجار سيارة مفخخة.

29 سبتمبر 2008:

مقتل 5 جنود وإصابة 35 آخرين أثر انفجار سيارة مفخخة في طرابلس.

19 أكتوبر 2012:

مقتل رئيس فرع المخابرات لقوى الأمن الداخلي الجنرال وسام الحسن إثر انفجار ضخم في الأشرفية، وأسفر الانفجار أيضا عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 128 آخرين.

15 أغسطس 2013:

مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

23 أغسطس 2013:

مقتل 42 شخصا وإصابة المئات إثر انفجارين قرب مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.

19 نوفمبر 2013:

انفجار قرب المركز الثقافي الإيراني في الضاحية الجنوبية لبيروت يسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 146 آخرين.

27 ديسمبر 2013:

اغتيال وزير المالية اللبناني الأسبق، عضو تيار المستقبل محمد شطح ومقتل 5 آخرين وإصابة 70 إثر انفجار سيارة مفخخة.

2 يناير 2014:

مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

16 يناير 2014:

مقتل 5 أشخاص وإصابة 42 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة الهرمل شمال شرقي لبنان.

1 فبراير 2014:

مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في محطة وقود بالهرمل.

19 فبراير 2014:

أسفر تفجيران انتحاريان قرب المركز الثقافي الإيراني بالضاحية الجنوبية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 128 آخرين.

24 يونيو 2014:

مقتل 12 شخصا إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مقهى ونقطة تفتيش عسكرية في بيروت.

10 يناير 2015:

تفجير انتحاري مزدوج يسقط 9 قتلى و50 مصابا في مقهى بطرابلس.

12 نوفمبر 2015:

مقتل 89 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج في ضاحية برج البراجنة جنوب بيروت.

27 يونيو 2016:

أسفرت عدة تفجيرات عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في قرية القاع الشرقية.

4 أغسطس 2020:

مقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين جراء انفجار في ميناء بيروت البحري.