حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يفضل أن يكون القائد دائمًا، إذ يحب أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال، واليوم غير مناسب للمغامرة وعليك أن تحترس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.