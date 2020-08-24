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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:59 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة، ما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك بأن تحافظ على السرية والكتمان ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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