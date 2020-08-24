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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:59 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقضاء وقته في قراءة الروايات والقصص والشعر والأدب، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

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