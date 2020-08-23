المسماري: رصدنا سفنا وفرقاطات تركية وميليشيات عسكرية تتقدم نحو سرت

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن مبادرة حكومة السراج لا تمثل شيئًا إلا أنها ذر للرماد في العيون وتضليل للرأي العام المحلي والدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الليبي رصد في يوم الجمعة تحركات مشبوهة لمجموعات وانتقال وحدات من مكان إلى مكان وانتقال ميليشيات من منطقة إلى منطقة.

وتابع: "خلال الـ24 ساعة الماضية، رصدنا فرقاطتين تركيتي الصنع و3 سفن حربية كورفيد تركية، تتقدم نحو سواحل مدينة سرت، في وضع قتالي وهجومي على القوات المسلحة".

واستكمل: رصدنا تحشيدًا كبيرًا للميليشيات الإرهابية في خط الهيشة - القداحية - زمزم، بالإضافة إلى مئات العربات المسلحة، ونقل الذخائر والمعدات الثقيلة من المعسكرات في مصراتة نحو هذا الخط، تجهيزًا لعملية عسكرية واسعة تستهدف القوات المسلحة الليبية في سرت، لافتا إلى رصد تحشد آخر لمئات العربات دخل فيه الإرهابيون إلى غريان في عملية استفزازية أخرى للقوات المسلحة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى دخول أرتال في جبال تبستي في شمال تشاد نحو دكرور ومنها تتقدم إلى مرزق، وهم مرتزقة تابعون للسراج.