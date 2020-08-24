حظك اليوم الإثنين 24-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.