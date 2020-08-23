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محمود مسلم

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

كتب:

نظيمه البحرواي
06:09 م | الأحد 23 أغسطس 2020
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الدورالثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020، بنسبة نجاح 100%.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن 34 طالبًا وطالبة أدوا امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة لهذا العام.

كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 7 طلاب وطالبات.

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