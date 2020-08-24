"الوطن" ورحلة نقل أصوات الحالات الإنسانية إلى المسؤولين.. أولها استغاثة وآخرها استجابة

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن"، بخصوص حالة محمود سمير مريض السمنة المفرطة بالغربية، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، هذه مجرد حكاية من حكايات "الوطن" التي لم ولن تنتهي، فهي سباقة دائماً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، 8 سنوات هو عمر جريدتنا الغراء، التي لم تتوقف يوماً في تقديم يد العون لمن يحتاج، وفي التقرير التالي نستعرض لكم جزءا من مبادرات "الوطن" لعلاج المرضي، واستجابة الجهات المعنية لما نشرته "الوطن" من قصص وحالات إنسانية تحتاج إلى رعاية واهتمام من الدولة.

استجابة لـ"الوطن".. محافظ بنى سويف يصرف 30 ألف جنيه لعلاج "طفل الأمعاء"

عادت البسمة لأسرة الطفل "أحمد"، بعد استجابة المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، لما نشرته "الوطن"، بعنوان "جريمة طبيب أهمل فى عملية الطفل أحمد.. والنتيجة: الأمعاء خارج البطن"، حيث التقى المحافظ أسرة الطفل فى مكتبه بديوان عام المحافظة، وقرر صرف إعانة مالية عاجلة لهم قدرها 30 ألف جنيه، نظراً لظروف الأسرة الصعبة، وللمساهمة فى تحمل نفقات العلاج وشراء الأدوية.

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استجابة لـ"الوطن".. نقل "جمال" إلى دار مسنين

استجابة لما نشرته "الوطن" تحت عنوان "مشرد فى الستين: إخواتى طردونى.. ونفسى فى دار مسنين"، وجَّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتبنى حالة جمال حامد، 60 عاماً، الذى يعانى من تلعثم، إثر إصابته بصدمة عصبية بعد أن طرده أشقاؤه من المنزل، وأصبح مشرداً فى شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل فريق التدخل السريع التابع للوزارة، لمعاينة حالته، وإجراء بحث اجتماعى عنه، والتعرف على حالته الصحية، وتوفير مكان له فى دار مسنين تابعة للتضامن.

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وزير الصحة يأمر بعلاج "خالد".. و"هبة حاملة زوجها": صوتنا وصل

فى استجابة لما نشرته "الوطن"، تحت عنوان "هبة تحمل زوجها المريض على ظهرها: هشيله لحد ما أموت"، أصدر وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قراراً بعلاج خالد البدوى، الشهير بـ"كرم"، على نفقة الدولة.وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه تم التنسيق مع معهد الكلى بالمطرية، ورحب باستقبال الحالة وعمل اللازم طبياً على نفقة الدولة.

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استجابة لـ"الوطن".. زرع كلْية لـ"طفل بنى سويف"

استجابة لما نشرته "الوطن" بعنوان (طفل يحمل شقيقه من "ببا" لغسل الكلى بـ"الدمرداش" تبرع المهندس محمد فريد خميس، رجل الأعمال، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، بعلاج الطفل محمد سعد، المصاب بتليف فى الكلية اليسرى على نفقته الخاصة، وزرع كلية له فى أقرب وقت.

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استجابة لـ"الوطن".. "التأمين الصحى" تتكفل بعلاج الرضيع المصاب بـ"ميه على المخ"

أمر رئيس هيئة التأمين الصحى، الدكتور على المفتى، أمس، بتحمل الهيئة نفقات علاج الرضيع أحمد عز عاطف، 5 أشهر، المقيم فى مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، استجابة لـ"الوطن"، بعدما نشرت تقريراً عن إصابته باستسقاء فى المخ تسبب فى تعرضه لالتهاب الأغشية السحائية بالدماغ، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة تتكلف 30 ألف جنيه.

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استجابة لـ"الوطن": علاج "محمد" على نفقة الدولة

استجابت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لما نشرته "الوطن" تحت عنوان "خطأ فى الولادة يحرم محمد من طفولته: لا يسمع ولا يتكلم"، حيث صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن الوزيرة كلفت المكتب بمتابعة حالة الطفل وتم توجيهه لمعهد السمع والكلام ليكمل علاجه تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى.

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