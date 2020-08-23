الجيش اللبناني: وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الطبية

قالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، اليوم، إن وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة تستمر إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطت في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتبارا من ظهر أمس السبت وحتى ظهر اليوم، طائرتان مصريتان محملتان بالمساعدات الطبية.

وأضافت قيادة الجيش، في بيان، أنه "وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة إيطالية تحمل مستشفى ميدانيا وآليات هندسية"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأصدرت القيادة السياسية المصرية، عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".