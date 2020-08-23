تحويل استراحة السادات بسانت كاترين إلى متحف

استقبلت المهندسة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، للاطلاع على الموقف الحالي والاحتياجات اللازمة لأعمال التطوير المرتقبة التي تتخذها الدولة لعودة السياحة بالمدينة.

وأجرت نائبة وزير السياحة اجتماعًا مع عدد من مديري الفنادق ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة، للوقوف على المقترحات الخاصة بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، لعودة السياحة بالمدينة.

واستعرضت نائب وزير السياحة، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعودة السياحة للمدينة مرة أخرى، وجهود الدولة لدعم قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا.

وقالت نائب محافظ جنوب سيناء، إنه سيجرى اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة بشأن تطوير جميع الخدمات والمرافق للمنشآت الفندقية والسياحية الحالية، ورفع كفاءتها طبقًا لرؤية الدولة المستقبلية لمدينة سانت كاترين.

وتفقدت نائب وزير السياحة والوفد المرافق لها، دير سانت كاترين ومنطقة الآثار، ومنطقة وادي الراحة، واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي جرى ترميمها وتطويرها، وإضافة بعض المقتنيات والمتعلقات الخاصة التي كان يستخدمها بها، وتحويلها إلى متحف ومزار سياحي.

كما التقت الدكتورة غادة نائب وزير السياحة، بعدد من السيدات البدويات القائمات علي إنتاج الأشغال اليدوية، وأكدت على التنسيق لمساعدتهم في عملية التسويق للمنتجات اليدوية المختلفة، من خلال المعارض الدولية القادمة التي تشارك بها وزارة السياحة بدول العالم.