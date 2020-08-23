"الصحة" تنفي دخول مصر موجة ثانية من جائحة كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا يؤثر في أكثر من جهاز بالجسم، مثل القلب، الأوعية الدموية، الكلي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، والمخ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه لا تغيير في أعراض كورونا عن ذي قبل، مشيرةً إلى أن أعراض الجهاز الهضمي هي الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي.

وتابعت: "ما يقال عن أن أعراض الجهاز الهضمي تعبر عن موجة ثانية لفيروس كورونا هو غير حقيقي، فحتى الآن لم ننتهِ من الموجة الأولى، وأعداد الإصابات تتناقص".

وأردفت: "الموجة الثانية ظهرت في بعض الدول وبالتحديد في بعض مدنها، ولم يحدث أن دولة جرى إغلاقها بالكامل".