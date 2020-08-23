دورات تدريبية مكثفة للفرق الطبية بمديرية الصحة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة، للفرق الطبية المتعاملة مع المرضى، من مديري المنشآت الصحية، ورؤساء الأقسام، ومسؤولي مكافحة العدوى، ومسؤولي الجودة والأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن التدريب تم على مدار ثلاثة أسابيع بالمركز الطبى الشرقي، والغربي، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من إدارة الطب الوقائي، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى وإدارة الجودة، وإدارة التمريض.

وأوضح الدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، أن التدريب يهدف إلى رفع الوعي الصحي وتنشيط المعلومات المتعلقة بمرض كورونا، والتدريب على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها، لضمان عدم انتقال المرض إلى العاملين بالرعاية الصحية، أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرفق الرعاية الصحية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للمكافحة، ولضمان جاهزية الفرق الطبية لمواجهة أي مستجدات لجائحة فيروس كورونا.