مخرج مسرحية "علاء الدين": أحمد عز صاحب فكرة تكريم مؤمن زكريا

تحدث المخرج مجدي الهواري، مخرج مسرحية "علاء الدين"، عن كواليس دعم أبطال المسرحية للاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قائلًا إنه من الواجب على الفنانين دعم مثل هذه المواقف الإنسانية.

وأضاف "الهواري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الفنان أحمد عز صاحب فكرة تكريم مؤمن زكريا خلال عرض مسرحية، وذلك بعد حضور الفنان لطفي لبيب للمسرحية "وقف يحيه 5 دقائق".

وتابع: "تواصلت مع الكابتن مؤمن، ووجهت له الدعوة له ولأسرته إنهم يتفرجوا على العرض، ومكنش فيه تخطيط خالص إنه يطلع على المسرح، بس الجمهور اللي استدعاه، واتحول المسرح لمدرجات الدرجة الثالثة، وقعدوا أكتر من ربع ساعة، لدرجة أننا مكناش نعرف نسيطر على المشهد، وهو اتأثر جدًا وبكى".

مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد عز، وتُعرض علي مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي، ومن المقرر سفره خارج مصر لتلقي العلاج.