«الجزارون»: تراجع أسعار اللحوم 7% خلال أيام

توقع تجار لحوم بالسوق المصري، تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، بفعل زيادة المعروض وتراجع كبيرفى الطلب خاصة ان الاقبال على الشراء فى عيد الاضحى اصاب المربين بخسائر كبيرة.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إن سوق اللحوم في مصر يعاني من الركود وتراجع الطلب، لافتا الى أن أسعار اللحوم مستقرة منذ 3 شهور وسط هدوء في حركة والبيع والشراء، ورصد تباع اللحوم البلدى باسعار تتراوح ما بين 130 إلى 150 جنيهاً للكيلو على حسب اختلاف المنطقة واللحم المفروم من 110- 140جنيهًا، السجق 110-125 جنيهًا، وأسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الجملي بين 90 – 110 جنيهات.

وتوقع "وهبة" لـ"الوطن" تراجع أسعار اللحوم خلال الفترات المقبلة، بسبب قلة الطلب من جانب المستهلك، وزيادة المعروض منها، مرجعا السبب في ذلك إلى أن غالبية الأسر لايزال هناك فائض من لحوم عيد الأضحى، مؤضحاً أن هذا المخزون من المقرر ان ينتهى الشهر القادم حتى تعود الاسواق لطبيعتها.

أضاف أن تحول عدد كبير من الأسر المصرية لاهتمامها في هذه الفترة إلى الوفاء بمتطلبات العودة إلى المدارس وما يفرضه عليهم من مصاريف والتزامات تداخل المواسم.

ورأى أن تراجع القدرة الشرائية يسيطر على المستهلكين وسط تداخل المواسم، إذ إن العيد يعقبه موسم المدارس وما يرافق ذلك من مصاريف ومستلزمات.

ومن جهته، توقع محمد العراقى أحد مربى الماشية، تراجع أسعار اللحوم من 5 لـ7% بالمقارنة بالأيام الماضية، وقال إن عيد الأضحى لم يحقق مبيعات فى سوق الماشية وتسبب بخسائر للمربين ومع التزم المربين بضرورة ان تكون هناك دورة إنتاجية جديدة، مما سينعكس على وفرة المعروض وبالتالى تراجع الأسعار.

وطالب "العراقى" الدولة بضرورة تثبيت سعر بيع اللحوم لمزيد من الاستقرار فى سوق اللحوم وتحقيق سياسة رشيدة فى العملية الاستيرادية.