أرقام بلاغات مرصد الأسعار بالمحافظات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في مختلف الدول، بذبح الأضاحي، وتناول لحومها، وعلى الجانب الآخر، هناك العديد من يفضل شراء اللحوم لتناولها، ما يجعل أصحاب محلات الجزارة، يرفعون أسعار اللحوم عن السعر الحقيقي.

ويهدف مرصد الأسعار اليومية، إلى منع التلاعب بالأسعار، وضمان حصول المواطن على السلع والمنتجات، وعدم تعرض السوق إلى نقص في السلع.

وتستعرض "الوطن"، أرقام وطرق تلقي الشكاوى بالغرف التجارية في عدد من المحافظات، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بكل منها:

الغرفة التجارية بالقاهرة

خصص مرصد الأسعار اليومي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أرقام وطرق لتلقي الشكاوى الخاصة بالمنتجات والسلع والأسعار كالتالي:

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 27958262 أو على الرقم 27948491.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 27963603 أو الرقم 27944328.

- أو من خلال إرسال الشكوى على الميل info@cairochamber.org.eg.

الغرفة التجارية بالجيزة

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 01203311111 أو 202 37765644 أو 202 37765633.

- أو من خلال إرسال الشكوى على info@gccegypt.org.

الغرفة التجارية بالقليوبية

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 02/48273612.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 02/48273613.

- أو من خلال إرسال الشكوى على info@qal-coc-eg.com.

الغرفة التجارية بالإسكندرية

- من خلال الاتصال على الأرقم التالية 034808355 أو 034808779 أو 034805221.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 034808779.

الغرفة التجارية بالغربية

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 0403304090 أو 0403282207.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 0403303793.

الغرفة التجارية ببورسعيد

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 3222733 – 066.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 3349419 – 066.

الغرفة التجارية ببني سويف

- من خلال الاتصال على الرقم التالي 082-2322094.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 082-2322094.

الغرفة التجارية بأسيوط

- من خلال الاتصال على الأرقام التالية 088 -2356587 - أو الرقم 088-2356589.

- كما يمكن إرسال الشكوى على الفاكس 088-2346044.

الغرفة التجارية بسوهاج

- خلال الاتصال على الرقم التالي 0932323036.