90 جنيها للضاني و58 جنيها للخراف الحية.. أسعار اللحوم بشوادر "التموين"

أكد أحمد محمد الزايد عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، على توافر جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق، وجرى طرح كميات كبيرة من السلع.

وأضاف الزايد خلال تصريحات خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، والفضائية المصري، وشاشة "on"، من تقديم الإعلامية جومانة ماهر، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تعمل بكامل طاقتها، وستعمل غدًا الجمعة، الموافق أول أيام العيد حتى آخر مستهلك.

وتابع: "لدينا 36 شادر للحوم على مستوى الجمهورية في هذا العام، ونطرح اللحوم بسعر منخفض بما يقرب من 10% و15% عن العام الماضي، حيث أن سعر الخراف الحية في الشوادر يبلغ 58 جنيهًا، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة بمتوسط 70 طنًا إلى 80 طنًا يوميًا من اللحوم البلدي السوداني وتباع بـ85 جنيهًا للكيلو، للمستهلك".

وأوضح، أن اللحم البلدي الذي يتغذى على المراعي بمزارع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة يباع بنحو 100 جنيه للمستلك، أما سعر اللحوم البرازيلية فيبلغ 65 جنيهًا، كما يجرى عرض كميات كبيرة جدًا من اللحوم الضاني والمبردة بسعر 90 جنيهًا للمستهلك.