713 طالبا سجلوا رغبات المرحلة الأولى بمعامل "عين شمس" تنسيق 2020  

استقبلت جامعة عين شمس، اليوم، طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020، على معامل التنسيق الإلكتروني لجامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي، حيث خصصت الجامعة 13 معمل حاسب آلي موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واستقبلت أمس جميع معامل الجامعة 713 طالبا منذ بدء العمل بها في التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وتستمر معامل الجامعة في تقديم خدمتها للطلاب وأسرهم إلى يوم الأربعاء الموافق 26 من أغسطس الجاري للطلاب الراغبين في التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الجامعي 2020-2021.

وانطلقت أمس، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألف و685 طالبا.