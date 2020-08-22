إقبال كبير بتسجيل رغبات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة تنسيق 2020

قال عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن موقع التسجيل لرغبات التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الثلاث "الجلالة والعلمين والملك سلمان"، شهد إقبالاً كبيرا منذ الساعات الأولى لفتح الموقع لتسجيل الرغبات.

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموقع بدأ صباح اليوم، تلقي طلبات الالتحاق بالكليات التابعة للجامعات الأهلية الجديدة، وسط إقبال كبير من الطلاب منذ الساعات الأولى للتقدم، والذي يستمر حتى الأحد 30 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الموقع الالكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ105 آلاف ومجال طب الأسنان بـ97 ألف ومجال الصيدلة بـ85 ألف والعلاج الطبيعي بـ63 ألف والهندسة بـ69 ألف.