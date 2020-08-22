رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال كبير بتسجيل رغبات التقدم للجامعات الأهلية الجديدة تنسيق 2020

كتب:

أحمد أبوضيف
03:04 م | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

قال عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن موقع التسجيل لرغبات التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الثلاث "الجلالة والعلمين والملك سلمان"، شهد إقبالاً كبيرا منذ الساعات الأولى لفتح الموقع لتسجيل الرغبات.

وأوضح شعيرة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموقع بدأ صباح اليوم، تلقي طلبات الالتحاق بالكليات التابعة للجامعات الأهلية الجديدة، وسط إقبال كبير من الطلاب منذ الساعات الأولى للتقدم، والذي يستمر حتى الأحد 30 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الموقع الالكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وحددت الوزارة مجال الطب بـ105 آلاف ومجال طب الأسنان بـ97 ألف ومجال الصيدلة بـ85 ألف والعلاج الطبيعي بـ63 ألف والهندسة بـ69 ألف.

اقرأ المزيد:

جامعة حلوان: تجهيز 6 معامل حاسب آلى لخدمة طلاب تنسيق 2020

تبدأ 22 أغسطس.. مواعيد إدخال رغبات تنسيق كليات 2020

التعليم العالي تدرج جامعتي زويل واليابانية في تنسيق 2020

جولة في موقع تنسيق الثانوية العامة 2020

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 لكليات البنين والبنات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020.. اختبارات القدرات أولا