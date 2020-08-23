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الغضبان: إطلاق اسم علية الشطوي على أحد شوارع بورسعيد

كتب:

شريف سليمان
07:05 م | الأحد 23 أغسطس 2020
اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الفدائية علية الشطوي تعد إحدى أعظم الفدائيات في بورسعيد في عدوان 1956.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنها ساهمت في نقل السلاح للفدائيين عبر بحيرة المنزلة، وساهمت مساهمة كبيرة في إخفاء الفدائيين وقوات الصاعقة بالمحافظة وأمدتهم بالسلاح.

وتابع، أنه سيجرى إطلاق اسم الفدائية الراحلة على أحد شوارع المحافظة، تخليدًا لذكراها، ولكي تعرف الاجيال الجديدة التضحيات التي قدمتها لمصر.

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