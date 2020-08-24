محافظ الغربية: تطوير 64 حديقة بزفتى وتجميل بحر شبين بالسنطة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته بتطوير وتجميل 64 حديقة بزفتى، وعمل الدراسة اللازمة لتجميل وتطوير بحر شبين بالسنطة لتسهيل حركة المواطنين ورفع المخلفات الموجودة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الغربية بمدينة السنطة وزفتى.

بدأت الجولة بتفقد بحر شبين ومركز تدريب السنطة للتشييد والبناء، كما تفقد أيضا مصرف سمتاي بالسنطة وطالب بعمل معدية لخدمة الأهالي بالقرية للربط القرية بالمقابر وتسهيلا على مواطني القرية.

ثم قام محافظ الغربية بزيارة لمدينة زفتى، وطالب بعمل سور حول الحديقة الموجودة بمدخل المدينة مع تطوير وتجميل جميع الحدائق الموجودة بالمدينة، بالإضافة إلى سرعة تطوير قناطر دهتورة وتجميلها بشكل حضاري وجمالي يليق بنهر النيل وأهميته.

وشدد الدكتور طارق رحمي على المتابعة المستمرة ورفع جميع الإشغالات الموجودة والعمل على عدم تراكم أي إشغالات بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع، وفي نهاية جولته تفقد شوارع مدينة طنطا وأمر بغلق كافية لإشغاله الطريق واستغلاله جزء من الشارع لصالحة ، وسحب 10 رخص لسيارات لمخالفتها ووقوفها صف ثان وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، نجوى العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وفتحي ندا ومصطفى أبو زيد أعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة السنطة وزفتي.