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الأرثوذكسية تقرر عودة قداسات الجمعة بدءا من 11 سبتمبر

كتب:

مصطفى رحومه
07:48 م | الأحد 23 أغسطس 2020
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

قررت الكنيسة الأرثوذكيسة عودة القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من الجمعة 11 سبتمبر المقبل، بنفس النظام المطبق حاليًا بالكنائس، من حيث العدد المسموح له بالمشاركة.

وشددت الكنسية على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيانات الصادرة من قبل، بخصوص الفتح التدريجي للكنائس.

كما قررت الكنيسة السماح بفتح دور الحضانة التابعة للكنائس بنسبة 50%، مع تطبيق كافة التعليمات والاجراءات الوقائية، واستمرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية والخدمية.

واختتمت الكنيسة في بيان لها، إنها تصلي إلى الله من أجل أن تبقى أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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