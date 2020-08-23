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محمود مسلم

تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية

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نظيمه البحرواي
04:52 م | الأحد 23 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم اليوم ضبط 84 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وميدان التحرير، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

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