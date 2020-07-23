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التأمين الاجتماعي: معاشات أغسطس متاحة في البنوك الآن

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محمد عزالدين
10:31 ص | الخميس 23 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم، متابعا: "رغم أنّ اليوم إجازة إلا أنّ الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".

وأضاف عوض، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنّ 8.4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهريا، وجرى تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل منعا لأي زحام يضر بصحة المواطنين، وتابع: "ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد السبت لصرف المعاشات، والجميع سيصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك".

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ المواطنين الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن كون المبالغ جرى إيداعها منذ مساء الأربعاء.

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