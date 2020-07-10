لمعاش بقيمة أكبر.. تعمل ايه لو عايز تعدل اشتراكك في التأمين الاجتماعي؟

يرغب الكثير من المشتركين في التأمينات الاجتماعية في تعديل الاشتراك الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الحصول على قيمة أكبر من مبلغ المعاش المحدد حسب الاشتراك الحالي.

وتستعرض "الوطن"، الإجراءات والشروط المطلوبة لتعديل اشتراك التأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

الشروط المطلوبة لتعديل اشتراك التأمين الاجتماعي

1- أن يكون مضى على اشتراك مقدم الطلب مده لا تقل عن عام.

2- ألا يكون المشترك تجاوز سن 53 عاما عند رغبته في تعديل الاشتراك.

3- يجوز للمشترك تعديل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة إذا طرأت ظروف على حالته المالية تبرر ذلك.

4- يجوز للمؤمّن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى.

إجراءات تعديل الاشتراك بالتأمين الاجتماعي

1- يقوم المشترك بتقديم طلب تعديل فئة إشتراك صاحب عمل على نموذج "57".

2- يسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من يناير التالي لتاريخ تقديم الطلب.

3- في حالة الرغبة في تعديل الاشتراك إلى دخل أعلى يتم الالتزام بأداء فروق الاشتراكات بمبلغ إضافي بنسبة 6% سنوياً من إجمالي هذه الفروق.