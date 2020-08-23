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رامي جمال: أغنية جديدة مفاجأة قريبا جدا

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محمود الرفاعى
08:23 م | الأحد 23 أغسطس 2020
رامي جمال

رامي جمال

كشف الفنان رامي جمال، عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، بعد فترة غياب بسبب فيروس كورونا.

وقال جمال عبر صفحته الشخصية :"قريبًا جدًا أغنية جديدة مفاجأة".

وتعاون رامي جمال في ألبومه الأخير "أنا لوحدي" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنون فهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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