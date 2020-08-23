ثروت الخرباوي: الإخوان حاولوا تحويل الإسلام إلى أداة للقتل والإرهاب

قال الدكتور ثروت الخرباوي الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك من يستغل الإسلام لتحقيق أغراض إجرامية وتمكين مخططات غربية في المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الإخوان حاولوا تحويل الإسلام إلى وسيلة من وسائل القتل والإرهاب، لافتًا إلى أن قطر والدول التي تدير منظومتها تستغل الإسلام لتحقيق أهدافها.

بدوره قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، إن فيلم "قطر حرب نفوذ الإسلام على أوروبا" تطرق إلى مسألة الإتجار بالدين وتحوله إلى سلعة ورأس حربة يستخدم للإعداد للعمليات الإرهابية.

وأوضح أن هناك بعض الاطراف التي تستظل بهذا الامر، بسبب المناخات المزيفة، مثل المسجد والتبرع والدعوة الإسلامية، وجميعها أشياء محببة للنفس.