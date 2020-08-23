سوريا: تأجيل موعد بدء العام الدارسي بسبب كورونا

قررت الحكومة السورية تأجيل موعد بدء العام الدارسي في البلاد حتى 13 من سبتمبر المقبل، بعدما كان محددًا بداية الشهر، وذلك بسبب تزايد انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت رئاسة الوزراء السورية، أن المجلس "المكلف بتسيير الأعمال بموجب الدستور"، قرر افتتاح المدارس الأحد الموافق 13 سبتمبر المقبل "بعد إطلاعه على البروتوكول الصحي المقدم من وزارة التربية للعام الدراسي الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدي لوباء كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية".

وأضافت رئاسة الوزراء، أن المجلس وجه "المعنيين في وزارة التربية والجهات التابعة لها بتكييف الخطة الدراسة وفقاً لذلك والالتزام بالخطة المقترحة من قبل الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان افتتاح المدارس في موعده المحدد في الأول من سبتمبر المقبل، قد قوبل بانتقادات واسعة في البلاد التي تتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا بشكل يومي.