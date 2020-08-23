التعليم العالي: تدشين 3 حسابات للجامعات الأهلية بالبنوك المصرية

أكد الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون العلاقات الخارجية، وعضو لجنة البحوث الإكلينيكة بالوزارة، إتاحة ثلاثة حسابات بنكية مختلفة للجامعات الأهلية الجديدة بجميع البنوك، يستطيع الطالب من خلالها سداد قيمة رسوم التسجيل واختبارات القبول، والمصروفات الدراسية فيما بعد.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الدولية مع عدد من كبرى الجامعات العالمية ذات التصنيفات المتميزة، بشأن البرامج التعليمية بالجامعات الأهلية سواء كانت بالمشاركة أو التوأمة ، مؤكدا أن جامعات "الجلالة" و"العلمين" و"الملك سلمان"، ستكون نموذجًا تعليميًا متميزًا يضاهي كبرى الأنظمة التعليمية الموجودة في العالم.

وكشف "الشناوي"، أن موقع التسجيل والتقدم للجامعات الأهلية الثلاثة شهد إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة المصرية منذ الإعلان عن التقدم حتى الآن، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا تحديد الأعداد المقرر قبولها بعد اجتياز اختبارات القبول، موضحًا أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من اللمسات الأخيرة للافتتاح الرسمي للجامعات قريبًا.