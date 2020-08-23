نشأت الديهي: مصر الدولة الوحيدة التي ليس لديها أطماع في ليبيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الدول الجارة لليبيا تأذّتْ من الوضع الراهن باستثناء مصر، كما أن القاهرة هي الدولة الأكثر صدقًا وألمًا تجاه ليبيا والوحيدة التي ليس لديها أطماع، موضحًا أن مصر تسعى لحق الشعب الليبي في الحياة الكريمة؛ لذا دعت دائمًا للحل السياسي، الذي يتطلب وقف إطلاق النار، ورحيل فوري لكافة القوى الخارجية عن الأراضي الليبية.

وعن تطورات الأحداث بالداخل الليبي، أشار الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، إلى صدور بيانين منفصلين، أحدهما منسوب لمجلس النواب الليبي، وبيان حكومة الوفاق الليبية، وهما ينطلقان من نقطة واحدة مفادها وقف إطلاق النار في جميع الأراضي العربية الليبية، والدعوة لانتخابات عامة.

اتفاق تاريخي بين الفرقاء الليبيين.. والديهي: ربنا يتمم عليكوا بخير

وقال الإعلامي إن مصر تبارك الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء الليبيين بوقف إطلاق النار والدعوة لإقامة انتخابات عامة بالبلاد، وذلك بعدما أصدر كلًا من مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق الوطنية بيانًا يدعو للحل السياسي، موضحًا أن الإعلام عليه أن يعطي الفرصة للفرقاء الليبيين بأن يندمجا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي.

ولفت إلى أن الخطاب الرسمي للدولة المصرية يؤيد وحدة الدولة الليبية مع طرد الأجانب والمرتزقة من أراضي البلاد، متابعًا: "نحن في انتظار وجه ليبيا المشرق".