البيان الإماراتية: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة لإنهاء الصراع

أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن إعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية بشكل فوري وكامل، يشكل خطوة مهمة لإنهاء الصراع وتحقيق تسوية سياسية متكاملة وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان (جرعة أمل في ليبيا)- أن إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية جاء ليعطي جرعة أمل لإنهاء الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد سنوات من الصراع الذي أنهك ليبيا وشعبها، وأدى إلى فتح الباب أمام تدخل خارجي استخدم غطاء أوهام التاريخ البائد.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار خطوة أولى بناءة إلى الأمام لتجاوز المأزق الحالي، ويخلق أملاً جديداً لأرضية مشتركة نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد، لذلك فإنه بالنسبة للأطراف الدولية المعنية بإيجاد مخرج للأزمة، فإن الفشل غير مطروح بسبب تعقد الأزمة وتداخلها مع ملفات أمنية واجتماعية مثل الهجرة والتنمية الإقليمية، كما أن ليبيا لم تعد تحتمل إحباطا جديدا قد يؤدي إلى تفجر صراع ربما يتعذر إخماده سنوات إضافية.