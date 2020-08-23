"التنسيق": 100 ألف طالب في المرحلة الأولى.. و"الطب والاقتصاد" تتصدران

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن «عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021»، مؤكداً أنه لم يتم رصد أى شكاوى بشأن أعمال تسجيل الرغبات.

"التعليم العالى": إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات

وأكد «عطا»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بتسجيل رغبات المرحلة الأولى لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020 يعمل 24 ساعة ولمدة 5 أيام منذ انطلاقها، أمس»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة خلال 72 من انتهائها، منوهاً بأن المرحلة الثانية ستبدأ خلال 24 ساعة من إعلان نتيجة «الأولى».

بدء أعمال "المرحلة الثانية" بعدها بـ24 ساعة فقط

وأضاف المشرف على التنسيق، أن «غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أى شكاوى بشأن تسجيل الرغبات»، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

وقال مصدر بالوزارة إن كليات «الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، السياسة والاقتصاد، الإعلام، هندسة البترول»، تصدرت التسجيل للرغبات لطلاب المرحلة الأولى، مؤكداً أن ارتفاع شرائح المجاميع لنتائج «الشعب العلمية» أثار حالة من الخوف والترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم بشأن الحدود الدنيا للكليات خاصة العلمية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 97.56% بواقع 400 درجة فما فوق تجاوز الـ30 ألف طالب وطالبة قبل إضافة الحافز الرياضى على مجاميع بعض الطلاب والمقدر عددهم بـ150 طالباً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الاستعداد مبكراً بمعامل التنسيق، حيث تم تطويرها وزيادة سعتها لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونياً، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التنسيق للمرحلة الأولى. وقال «الخشت»، فى بيان أمس، إنه «تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، حيث تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخلها وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين».

وتضم معامل تنسيق جامعة القاهرة، 320 جهاز حاسب آلى حديثاً مزوداً بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، حيث تضم كلية الهندسة 120 جهازاً، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100، وكلية الزراعة 90. واستقبلت جامعة عين شمس، 1100 طالب بالمرحلة الأولى، حيث خصصت 13 معمل حاسب آلى موزعة على 5 مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، وذلك منذ بدء العمل بها فى التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً. وأعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، الحد الأدنى للتقدم بكلية اللغات والترجمة 60% بمستوى لغة (E101)، ويتم تقديم منح جزئية للطلاب المتفوقين الملتحقين بالكلية تتراوح ما بين خصم 5%، وتصل إلى خصم 15% للطلاب المتفوقين.

وقالت الدكتورة سها رأفت، عميد كلية اللغات والترجمة بالجامعة، إن «الكلية تتميز بكونها أول منشأة تعليمية جامعية بريطانية فى مصر»، مؤكدة أنها توفر العديد من البرامج والمناهج الأحدث فى مجال اللغات والترجمة والمؤهلة لمختلف سوق العمل محلياً ودولياً، فى ظل توجهات الدولة لإيجاد عدد من التخصصات الفريدة والمميزة والمؤهلة لوظائف المستقبل، بالتوازى مع التطور التكنولوجى والصناعى الذى يشهده العالم فى الوقت الراهن.

وتابعت «سها» أن «الطالب يحصل عند التخرج على شهادتين معتمدتين، ومعترف بهما عالمياً، الأولى: من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والثانية: من جامعة بيدفوردشير البريطانية»، لافتة إلى أن الكلية تمنح الفرصة للخريجين لاستكمال الدراسات العليا بالجامعات البريطانية دون معادلة وعضوية فى النقابات المهنية المصرية.

من جهة أخرى، أدى طلاب الدور الثانى للثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية اليوم امتحانات اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوى والألمانى والإسبانى»، كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة العربية (الورقة الثانية)، بإجمالى 4 طلاب، وطالب بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنّ «أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات؛ واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية بالمحافظات».

ورصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية حالة غش واحدة باستخدام الهاتف المحمول بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، فى لجنة مدرسة المنشأة الإعدادية القديمة بنين التابعة لإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، حيث تم ضبط الطالب (م. ج. خ) عقب استخدام الجهاز فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية عبر مواقع التواصل، وجرى التحفظ على الجهاز المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

وتم توزيع كراسات الامتحان للمواد التى لا تضاف للمجموع على الطلاب الذين لم يجتازوها، على أن يسلمها الطلاب بعد الإجابة عنها بعد غد، كما تسلم طلاب المدارس الدولية كراسات الامتحان للمواد التى لا تضاف للمجموع وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، إضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات امتحان «الجبر والهندسة الفراغية»، اليوم، بينما يؤدى «المكفوفين» مادتى «علم النفس والاجتماع» على فترتين، كما يؤدى طلبة مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية» فى الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية» فى الفترة الثانية.