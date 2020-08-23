بوابة جغرافية جديدة وتطبيق إلكتروني لميكنة أعمال منظومة الري

أطلق مركز المعلومات الرئيسي لوزارة الموارد المائية والري، التابع لقطاع التخطيط بالتعاون مع وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمصلحة الري، الإصدار الأول من تطبيق شبكة الترع والمصارف وذلك ضمن خطة الوزارة لميكنة اعمال منظومة الري.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن إصدار التطبيق الإلكتروني لشبكة الترع والمصارف ضمن البوابة الجغرافية للوزارة كان تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

ويهدف التطبيق المستحدث إلى عرض مسارات شبكة الترع والمصارف والنقاط الهامة عليها، وعرض مساحات نزع الملكية طبقا للوارد من هيئة المساحة التابعة للوزارة.

كما يتيح التطبيق عرض بيانات المجرى المائي المراد الاستعلام عنه، بخلفيات متعددة طرق – خلفية قمر الصناعي – حدود إدارية، وتجهيز وطباعة خرائط توضيحية بمقياس رسم وخلفيات مختلفة إضافة إلى قياس المسافات والمساحات بوحدات مختلفة وتحديد إحداثيات نقطة أو الوصول لنقطة بمعلومية إحداثياتها.

وقام المركز بتدريب منتسبي الوزارة بالمحافظات على استخدام التطبيق الجديد سواء في الأعمال اليومية وأيضا إدراج مخرجات تطبيق ضمن المذكرات والتقارير والدراسات المرفوعة للجهات الأعلى.

ومن المقرر في القريب تطوير التطبيق للتشغيل الديناميكي حيث سيتم تحديث وتطوير قواعد البيانات من خلال مهندسي المركز مباشرة وللاستفادة من التطبيق.