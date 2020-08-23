وائل الإبراشي للمصريين: تمسكوا بحلم "زيرو كورونا"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلا بعد أن يتم التوصل إلى لقاح ويكون منتج ومتاح للجميع، محذراً من استهانة البعض بالإجراءات الطبية والاحترازية، مع تراجع أعداد الإصابات بمصر، وتابع: "بعض الدول الأوروبية بدأت تعود إليها الكورونا بشكل مخيف ومفزع وعلينا الحذر من ذلك".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطن يجب أن يلتزم بالإجراءات الطبية والاحترازية، حتى يتم التوصل إلى لقاح، وتابع: "لابد على أن الناس أن تطمح إلى الصفر وتتشيث به".

وأكد "الإبراشي"، أن دول العالم، تتسابق في الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا نظراً لما يترتب على ذلك من تخليد في التاريخ، والعوائد المادية الكبرى.