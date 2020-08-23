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التعليم العالي: لا يوجد مؤشر لارتفاع أعداد كورونا في مصر

كتب:

محمد عزالدين
10:22 م | الأحد 23 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد الوزارة لما يسمى بالموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلا إن الوزارة تخطط لما هو أسوء ونأمل لما هو أفضل.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه لا يوجد مؤشرات تشير لتصاعد أعداد كورونا، وهذا شيء جيد، ولكن لابد أن تستعد الدولة دائما لحدوث أي زيادة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية للعزل سيمتد عملها حتى مطلع سبتمبر بكامل طاقتها ثم يتم تقييم الموقف بعد ذلك.

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