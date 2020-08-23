شعبة الدخان عن استيراد تبغ بـ89 مليون دولار: لولا كورونا كان هيتضاعف

علق إبراهيم الإمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، على حجم استيراد التبغ وورق الدخان في مايو الماضي بقيمة 89 مليون دولار، قائلًا: "الرقم ميخضناش.. والرقم كان هيزيد الضعف لو مكنش فيه كورونا".

وأضاف "الإمبابي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الضرائب والرسوم التي ستحصل من هذا القطاع في ميزانية 2019/ 2020 ستصل إلى 65 مليار جنيه، "احنا بنستورد بمليار و200 ألف جنيه، وبورد لخزينة الدولة 65 مليار.. الرقم ميخضناش، والتدخين مسؤولية كل مدخن".

وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل ربع الحصيلة الضريبية بمصر، متوقعًا زيادة نسبة استيراد التبغ وورق الدخان بعد انتهاء أزمة كورونا.

وذكر أن معدلات التدخين ارتفعت في ظل أزمة كورونا، بينما قطاع المعسل كان أكثر قطاع تأثر بالفيروس بسبب عدم تقديم "الشيشة" في المقاهي.