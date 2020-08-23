"الصحة" عن منع دخول البلاد لغير الحاصلين على "PCR": بدأناه من دلوقتي   

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في مصر كان متوقعًا، وهناك تفاؤل حذر بالأرقام، مؤكدًا أن الدولة سيطرت على الموجة الأولى للفيروس، ولكن لم تنتصر عليها حتى الآن.

ووجه "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، حديثه للشعب المصري: " إحنا نجحنا بالسيطرة على الفيروس بيكم، وهننتصر عليه بيكم، الإجراءات الاحترازية هي أساس نجاحنا في هذا الأمر والسيطرة على الأعداد"، مؤكدًا أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة في منتهى القوة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أن نجاح السيطرة على الفيروس جاء بوعي المواطنين، سواء بسبب ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي أو الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الكحول، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت اجراءات احترازية مبكرة لحماية حدودها، "لن يدخل مصري أو أجنبي الدولة دون أن يكون حاصلًا على شهادة تفيد بسلبية إصابته بكورونا".

وقاطعه الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القرار سيتم تطبيقه من أول سبتمبر المقبل، كما نص قرار الحكومة، فيما رد عليه حسني: "آه من أول سبتمبر، بس احنا بدأناه من دلوقتي، من أول الشهر المقبل مش هيحصل الكلام ده"، مؤكدًا أن نسبة التعافي بين مصابي كورونا جيدة للغاية، فكل يوم يتعافى من 800 لـ1000 شخص، وإن شاء الله نكمل على كده".