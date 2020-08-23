حسام حسني: حجزنا 30 مليون وحدة من عقار جامعة أكسفورد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك 17 تجربة لصنع لقاح لمكافحة فيروس كورونا، منها 6 هي الأقرب للوصول إلى اللقاح، ومن ثم اتفقت مصر مع جامعة أكسفورد على حجز 30 مليون وحدة للمصريين، كما أن هناك كمية كبيرة من اللقاحات التي سيتم استخدامها للمتطوعين.

وأضاف "حسني"، خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر ستكون مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا، وكما كانت مصر سابقة في كل إجراءاتها بخصوص فيروس كورونا فستكون سباقة في اللقاحات، موضحا أن العلاج بالبلازما لا يزال تحت الدراسة، والتجارب السريرية أوشكت على الانتهاء ولا يزال ما يقرب الأسبوعين لإعلان النتائج المصرية ونشرها عالميا: "البروتوكول المصري ناجح ومش محتاج يحدث".

وأكد أن احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا هو احتمال قائم وليس حتميا، ولكن ستكون مصر سباقة بتحديثات البروتوكول المصري للمواجهة حال ظهرت الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن دعم وزارة الصحة يحصل عليه كل مرضى فيروس كورونا بصرف الأدوية والمتابعة الدورية عبر الاتصالات التليفونية وتوفير العقار والفحوصات ما بعد الشفاء، والمريض المعزول منزليا ليس معزولا عن الوزارة ونتواصل معه دوريا.