الري السودانية: ارتفاع في وارد "الديم" وإيراد نهر عطبرة

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيانها اليومي أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية رصدت متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 20 و21 و22 أغسطس و10 و17 و10 ملم، على التوالي والتي سوف تؤدي لإرتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الاثنين، ليكون الوارد في حدود 645 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 21 و22 أغسطس 16 و15 ملم على التوالي والتي سوف تؤدي إلى إرتفاع الوارد إلى نهر عطبرة في اليومين القادمين، وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون المناسيب ليوم غد الاثنين على النحو التالي:

-قطاع: الدمازين–سنار سيشهد ارتفاعاً (في حدود 3 سم).

- قطاع: سنار-الخرطوم سيشهد ارتفاعاً (في حدود 4 سم).

-قطاع: الخرطوم-عطبرة سيشهد استقراراً.

- قطاع: خشم القربة-عطبرة سيشهد إرتفاعاً (في حدود 3 سم) .

- قطاع: عطبرة-سد مروي سيشهد إستقرارا.

- قطاع: سد مروي-دنقلا سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم).

وتوقعت لجنة الفيضانات السودانية، أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسة لليوم الأحد وغدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء مرتفعةً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وسجلت مدينة ود مدني، اليوم، 20.19 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الاثنين 20.27 متراً وبعد غد الثلاثاء 20.23 مترا، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس 1946.

وسجلت محطة الخرطوم، اليوم، 17.14 متراً ويتوقع أن تسجل غدا الاثنين 17.19 مترا وبعد غد الثلاثاء 17.17 مترا، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي

من جانبها، سجلت محطة شندي، اليوم، 17.91 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الاثنين 17.95 مترا وبعد غد الثلاثاء 17.91 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي

وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.18 متراً ويتوقع أن تسجل غداً الاثنين 16.28 مترا وبعد غد الثلاثاء 26.22 متراً، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 مترا في أغسطس 2001.

وسجلت محطة دنقلا، اليوم، 15.16 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الاثنين 25.19 مترا وبعد غد الثلاثاء 15.20 مترا، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في أغسطس 2001.

ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.