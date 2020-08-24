وائل الإبراشي: أنا أهلاوي والنادي في حاجة إلى وقفة مع النفس

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن نادي الزمالك أصبح مستقرا أكثر من السابق، بينما الأهلي بات تتهدده الأزمات الداخلية، وتابع: "أنا أهلاوي لكن الزمالك كان الأفضل، الأهلى يحتاج إلى وقفة مع النفس".

وأشار "الإبراشي"، إلى أن مباراة القمة أمس والتي جمعت بين الفارس الأبيض والقلعة الحمراء، وفاز فيها الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف هو المشاهد المصري الذي استمتع بمنافسة كرة القدم بعد أن افتقدها كثيراً.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كرة القدم عنوان للمتعة وبدأت هذه المتعة تعود من جديد بعدما كانت عنوانا للمشاكل والمهاترات والدماء خلال الفترة الماضية، وتابع: "علينا أن نعيد الكرة عنواناً للمتعة".