هل يوجد علاج لمرض مؤمن زكريا؟.. استشاري أعصاب تجيب

قالت الدكتور دينا زمزم، استشاري الأعصاب بوحدة التصلب بجامعة عين شمس، إن اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مُصاب بنوع من أنواع الضمور في جذور الخلايا العصبية، ويسمى "ALS"، وهذا يختلف عن الـ"MS" أو التصلب المتعدد.

وأضافت "زمزم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الأخير مرض مناعي، حيث تهاجم الخلايا المناعية المخ والحبل الشوكي، نظرا لأنه جسم غريب، بينما مرض "ALS" عبارة عن شيخوخة مبكرة.

وأشارت إلى أن مرض الـ"MS" يُصيب الأشخاص الذين أعمارهم فوق الأربعين، "أي واحد عنده أعراض تخص المخ أو الأعصاب زي إن يبقى فيه مشكلة في الحركة أو الاتزان أو رعشة في الأطراف أو أن يكون هناك مشكلات في الإخراج أو ضمور أو ضعف بالعضلات لازم يتوجه لطبيب المخ والأعصاب.

وأوضحت أن مرض "ALS" يزيد بالتدريج مع الوقت، وحتى الآن هناك تجارب كثيرة عليه ومنتظرين نتائجها، وأدوية متاحة لتبطيء عملية الشيخوخة المبكرة وضمور جذور الأعصاب.

وتابعت: "فيه تجارب على الخلايا الجذعية لكن لسة مش مستخدمة ومتداولة طبيا، ودة لما يتصخش بدري نركز على العلاج الطبيعي والتخاطب والتمارين الخاصة بالتنفس جنب أدوية مستخدمة لتبطيء عملية الشيخوخة، والفايدة الكبرى تكمن في التشخيص المبكر".