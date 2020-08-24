"حميات بورسعيد": فقدان الشم والتذوق يستمر شهورا لدى متعافي كورونا

قال الدكتور محمود الجرايحى مدير مستشفى الحميات ببورسعيد، إن مصاب فيروس كورونا ينهى العزل المنزلى، ويعتبر مصابا غير معدٍ في حال تحقق 3 شروط معاً وهم أن يكون قد مضى على ظهور الأعراض 10 أيام وألا يكون المريض قد عانى من ارتفاع في الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل وذلك دون أخذ المسكنات أو خافضات الحرارة مثل السيتامول، بانادول، ايبوبروفن وغيرها) وأن تكون الأعراض الأخرى قد تحسنت بشكل كبير، كالأعراض التنفسية وأعراض الجهاز الهضمي، مع العلم أن أعراض نقص حاسة الذوق والشم قد تستمر لشهور ولكن استمرارها لا يعني أن الشخص لا يزال معدياً.

وأضاف مدير حميات بورسعيد أن هذه الشروط للمرضى المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وأوضح أن الأشخاص المخالطين للمرضى المصابين فالحجر الصحي أو العزل ينبغي أن يستمر فى العزل الصحى لمدة 14 يوماً ويمكن إنهاؤه إذا لم تظهر أي أعراض خلال هذه المدة.