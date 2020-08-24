قصة ذبح شاب على يد صديقه بقنا: طلب منه ممارسة الشذوذ ورفض

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، غموض حادث العثور على جثة عامل ملقاة فى الزراعات بدشنا حيث تبين قيام صديقه بذبحه لرفضه ممارسة الشذوذ معه.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بالعثور على جثة أحمد فرج إبراهيم، 27 عاما، عامل ملقاة في الزراعات بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا وبها طعنات نافذه و أثار ذبح فى الرقبة.

كشفت تحريات فريق البحث، أن مرتكب الحادث صديق المجنى عليه المدعو، محمد س ش، طالب بمعهد سياحة وفنادق، حيث ذهبا للتنزه بين الزراعات وطلب المتهم من المجنى عليه ممارسة الشذوذ الجنسي فرفض وحاول تنفيذ رغبته بالقوة، ولكن المجنى عليه قاومه، وهدده بفضحه وكشف ممارساته الشاذة أمام أهل القريه فقام المتهم بطعنة عدة طعنات فى الصدر والظهر والرقبة حتى لقى مصرعه وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه فيما بعد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.