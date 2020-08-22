العثور على جثة شاب مقتولا في زراعات القصب بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، من العثور على جثة شاب مقتول، بعد اختفائه 24 ساعة، داخل الزراعات بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة "أحمد.ف." 27 عاماً، مقتول داخل زراعات قرية أبو دياب غرب، بعد اختفائه لمدة 24 ساعة.

وتكثف المباحث تحرياتها المكثفة لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.