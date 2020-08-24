لجنة كورونا: مصر نجحت في السيطرة على الوباء بفضل وعي القيادة السياسية

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أرقام إصابات فيروس كورونا بالنسبة للعالم تثبت أن مصر نجحت تمامًا في السيطرة على الوباء.

وقال حسني خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "السبب في وصولنا لهذه المرحلة وجود قيادة سياسية في قمة الوعي الموجود في الدنيا، منذ إرسالها معونات للدول كانت سابقة في الإصابة بالفيروس مما جعل لدينا فرصة للتعاون العلمي معهم وأن نحصل منهم على المعلومات الطبية".

وأوضح حسني أن توفير القيادة السياسية لـ100 مليار جنيه لمواجهة الوباء منذ اليوم الأول، لافتًا لأن وزارة الصحة المصرية والمستشفيات التي فتحتها لاستيعاب الأعداد وشباب الأطباء الذين يعتبروا فخر لكل مصري من أسباب السيطرة على فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البروتوكول العلمي المصري أثبت نجاحا كبيرا بالإضافة لوعي الشعب المصري في حماية نفسه وحماية مجتمعه مؤكدا أن النجاح المصري في مواجهة الفيروس يبدأ من رئيس الجمهورية ويصل للمواطن المصري مشددًا على أن مصر كانت سباقة دائمًا وسبقت الدول المتقدمة.