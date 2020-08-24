وكيل "الري" بالفيوم: المحافظة لها نظام خاص في الري يدرس بالكتب

قال المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، إن محافظة الفيوم زراعية من الدرجة الأولي وفيها 420 ألف فدان، مشيرا إلى أن المحافظة تعد واحة لأنها منخفضة عن سطح البحر بنحو 42 مترا.

وأضاف نضر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة لها نظام خاص في الري يدرس في الكتب، مشيرا إلى أن الوزاة عملت على تطهير الترع للاستفادة منها في الزراعة.

وأوضح أن الدولة تهتم ببحيرة قارون مجددا بعدما انحسرت المياه فيها، حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 602 لسنة 2019 بدراسة الاتزان المائي للبحيرة، حتى عادت مرة أخرى إلى منسوبها الطبيعي.

وأشار وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، إلى أن وزارات الري والبيئة والإسكان تدرس حاليا إعادة تأهيل محطات المعالجة؛ لتصل المياه للبحيرة آمنة دون أي ملوثات، موضحا أن لديهم 44 محطة لإعادة استخدام مياه بحيرة قارون.