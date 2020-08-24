التعليم العالي: 105 آلاف طالب سجلوا رغبات أولى مراحل التنسيق حتى الآن

قال السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ 105 طلاب سجلوا رغباتهم للمرحلة الأولى للتنسيق عبر الموقع الإلكتروني منذ فتحه حتى الآن لليوم الثالث التوالي.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.